LPI-EF: Betrunken in der Notaufnahme

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern erwischte die Polizei in Sömmerda gleich zwei alkoholisierte Autofahrer. Den Anfang machte am Vormittag ein Renault-Fahrer. Die Beamten hatten den 48-Jährigen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast ein Promille. Am Abend stoppte eine Streifenbesatzung einen Mazda-Fahrer in Hardisleben. Der 62-Jährige hatte ebenfalls zu viel Alkohol in der Atemluft. Er erreichte einen Wert von 0,7 Promille. ...

