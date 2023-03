Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern erwischte die Polizei in Sömmerda gleich zwei alkoholisierte Autofahrer. Den Anfang machte am Vormittag ein Renault-Fahrer. Die Beamten hatten den 48-Jährigen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast ein Promille. Am Abend stoppte eine Streifenbesatzung einen Mazda-Fahrer in Hardisleben. Der 62-Jährige hatte ebenfalls zu viel Alkohol in der Atemluft. Er erreichte einen Wert von 0,7 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwarten zwei Punkte, ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (JN)

