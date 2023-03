Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 12-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagmorgen kam es in der Mittelhäuser Straße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Kia-Fahrerin hatte beim Einfahren in einen Kreisel die Vorfahrt einer 12-jährigen Radfahrerin missachtet. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Kia-Fahrerin wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell