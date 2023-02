Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weimarischen Straße in Erfurt. Ein 47-jähriger Radfahrer missachtete beim Abbiegen aus der Wilhelm-Busch-Straße die Vorfahrt eines 84-jährigen Opel-Fahrers. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden, wodurch den Radfahrer schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. (SO)

