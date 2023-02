Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewalttat wegen fünf Euro - 14-jähriger Jugendlicher verletzt. Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Donnerstag , den 16.02.2023 gegen 14:00 Uhr wurde ein 14-jähriger Jugendlicher das Opfer einer Gewalttat in Erfurt, Fleischgasse (neben dem Parkhaus "Anger 1"). Sechs Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren hatten sich entschieden ihre finanzielle Not mit einer Straftat aufzubessern, indem sie den 14-jährigen Jugendlichen einkreisten. In der Folge schlug einer der Täter das Opfer mit der Faust ins Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als sich der Teenager weigerte, wurde der Forderung nach Geld Nachdruck verliehen, indem die Täter eine Durchsuchung des Opfers nach Geld ankündigten. Daraufhin gab er seine letzten fünf Euro an die Täter heraus. Diese flüchteten nach ihrer Tat unerkannt. Um diese Tat aufzuklären und die Täter ihrer Strafe zuzuführen, werden dringend Zeugen gesucht, welche diese Tat beobachtet haben. Befanden Sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Fleischgasse und haben Beobachtungen gemacht, dann melden Sie sich bitte unter der 0361/74431129 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe des Aktenzeichens: 46019/2023 (R.L.)

