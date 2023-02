LPI-EF: Mit Messer und Drogen unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Bahnhof in Sömmerda wurden am Dienstag gleich zwei Fahrräder gestohlen. Ein 20-jähriger Mann hatte sein Mountainbike der Marke Pegasus am Morgen am Bahnhof abgestellt. Am Nachmittag war das 600 Euro teure Fahrrad verschwunden. Ähnlich erging es einer 18-Jährigen. Sie stellte ihr Citybike zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr am Bahnhof ab. Ein Dieb zerstörte in dieser Zeit ihr Fahrradschloss und stahl das Rad. Zeugen, die in diesem ...

