Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Bahnhof in Sömmerda wurden am Dienstag gleich zwei Fahrräder gestohlen. Ein 20-jähriger Mann hatte sein Mountainbike der Marke Pegasus am Morgen am Bahnhof abgestellt. Am Nachmittag war das 600 Euro teure Fahrrad verschwunden. Ähnlich erging es einer 18-Jährigen. Sie stellte ihr Citybike zwischen 16:30 Uhr und 20:45 Uhr am Bahnhof ab. Ein Dieb zerstörte in dieser Zeit ihr Fahrradschloss und stahl das Rad. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummern 0029970 und 0030119 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

