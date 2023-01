Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Landkreis Sömmerda (ots)

Einbrecher versuchten in Elxleben a. d. Gera in eine Bäckerei einzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter machten sich an einer Seitentür zu schaffen, konnten diese allerdings nicht öffnen. Der entstandene Schaden wurde auf 1.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS)

