LPI-EF: Böse Überraschung zum Jahresanfang

Erfurt (ots) - Am Neujahrstag verletzte sich ein Mann in Erfurt schwer. Am Nachmittag war in einem Seniorenheim in der Altstadt der Brandmeldealarm ausgelöst worden. Feuerwehr und Polizei kamen daher zum Einsatz. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein 91-jähriger Heimbewohner in seinem Zimmer ein unbekanntes Sprengmittel zur Explosion gebracht. Dabei wurde dieser an der Hand schwer verletzt. Der Mann wurde umgehend ...

