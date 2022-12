Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte erlaubten sich in der Karl-Marx-Straße in Elxleben a. d. Gera einen schlechten Scherz. In der Nacht von Montag zu Dienstag machten sie sich an einem parkenden Hyundai zu schaffen und zerkratzten den Lack der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0319565 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

