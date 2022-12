LPI-EF: Versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Erfurt (ots) - Mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, handelten sich Dienstagabend drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren in Erfurt ein. Gemeinsam mit einem dritten, noch unbekannten Täter, warfen sie gegen 21:00 Uhr mehrere Feuerwerkskörper von der neuen Fuß- und Radwegbrücke "Promenadendeck" auf fahrende Autos in der Stauffenbergallee. Die betroffenen Autofahrer ...

