LPI-EF: Einbruch in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots) - Zu einem Straßenbahnunfall mit zwei Verletzten kam es in der Krämpfervorstadt von Erfurt. Eine 70-jährige Renault-Fahrerin hatte gestern Nachmittag beim Abbiegen in der Walter-Gropius-Straße eine Straßenbahn übersehen, die neben ihr in dieselbe Richtung gefahren war. Zwischen dem Auto und der Tram kam es zur Kollision. Dabei wurde die Renault-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Mit schwerem Gerät ...

