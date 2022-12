Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 58-Jährige verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde eine 58-jährige Frau leicht verletzt. Am Dienstagabend wollte die Audi-Fahrerin in der Bukarester Straße nach links in die Moskauer Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr mussten sie und ein hinter ihr befindlicher VW-Fahrer warten. Ein 23-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den VW auf und schob diesen auf das Vorderfahrzeug. Die Audi-Fahrerin wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An allen drei beteiligten Autos entstand Sachschaden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell