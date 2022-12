LPI-EF: Einbruch in Bauwagen

Erfurt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Erfurter Süden fuhr eine Renault-Fahrerin in die Pflanzenhalle einer Gärtnerei. Die 36-Jährige war am Dienstagvormittag auf der Straße Schmidtstedter Flur in Richtung Eisenberger Straße unterwegs. An der Kreuzung Eisenberger Straße/Schmidtstedter Flur übersah eine 71-jährige Ford-Fahrerin eine rote Ampel und kollidierte mit der 36-jährigen Renault-Fahrerin. Durch den ...

mehr