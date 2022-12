Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Gewinnversprechen reingefallen

Erfurt (ots)

Ein 60-Jähriger wurde am Freitag Opfer von Telefonbetrügern. Die Täter riefen den Mann an und suggerierten ihm, dass er im Lotto knapp 50.000 Euro gewonnen hätte. Um das Geld zu erhalten, sollte er eine Transportgebühr von 3.000 Euro in Guthabenkarten bezahlen. Der 60-Jährige kam der Aufforderung nach und händigte die Codes der Karten am Telefon an die Betrüger aus. Als er später einen zweiten betrügerischen Anruf erhielt und seine Tochter an das Telefon ging, flog der Betrug auf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Ausspähens von Daten ein. (DS)

