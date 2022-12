LPI-EF: Sicher durch den Winter

Erfurt (ots) - Donnerstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung im Erfurter Süden ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob sie auch etwas gestohlen haben, konnte die Geschädigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sagen. Der entstandene Schaden an der Tür wurde auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige ...

