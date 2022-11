LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Erfurt (ots) - In Erfurt verletzte ein Mann einen 22-Jährigen mit einem Samurai Schwert. In einer Straßenbahn waren die beiden Männer am frühen Sonntagmorgen aneinandergeraten. Dabei fügte der Täter dem Fahrgast eine leichte Schnittwunde zu. Eine Streife der Bundes- und Landespolizei ergriff den 35-Jährigen in unmittelbarer Nähe und stellte das asiatische Messer sicher. Der polizeibekannte Mann leistete Widerstand ...

