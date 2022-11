LPI-EF: Handy gestohlen

Erfurt (ots) - Die Polizei warnt aktuell vor Kriminellen, die sich in Erfurt als Kriminalpolizisten ausgeben. In der letzten Woche versuchten zwei unbekannte Männer gleich mehrfach in die Wohnungen von Erfurtern zu gelangen. Hierbei gaben sie an, über einen Nachbarn sprechen bzw. die Wohnung nach einem Einbruch in der Nachbarschaft überprüfen zu wollen. Keine der angesprochenen Personen ließ die Täter eintreten. Im ...

mehr