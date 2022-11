LPI-EF: 65-jähriger Gerald Frank aus Riethnordhausen vermisst

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher schlugen in der vergangenen Nacht in einer sozialen Einrichtung in Buttstädt zu. Eine Mitarbeiterin stellte in den frühen Morgenstunden aufgebrochene Türen fest und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter hatten das Gebäude durchsucht und mehrere Laptops im Wert von 1.500 Euro gestohlen. Die Täter hinterließen zahlreiche Spuren, die von der Kriminalpolizei gesichert wurden. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

