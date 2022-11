LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Erfurt (ots) - Ein 52-jähriger Mann erstattete am Samstag bei der Erfurter Polizei Anzeige. Bereits am Dienstag hatte er festgestellt, dass der Terrassentürgriff seiner Erdgeschosswohnung am Ringelberg beschädigt war. Hier ahnte der Mann aber noch nichts Böses. Erst am Wochenende stellte er fest, dass aus seiner Wohnung Schmuck, eine EC-Karte, Zigaretten und Kaffee im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro fehlten. Diebe hatten in den vier Wänden des 52-Jährigen ihr Unwesen ...

