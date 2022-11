LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots) - Da wo sich sonst Personen zum Feiern treffen, rückte die Polizei am Wochenende gleich mehrmals wegen Gewaltdelikten an. In zwei Erfurter Diskotheken waren Personen bei Auseinandersetzungen leicht verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen hatten sechs Unbekannte einen 20-Jährigen getreten, geschlagen und mit Reizstoff besprüht. Zudem hatte ein 19-Jähriger einen 22 Jahre alten Mann nach einem Streit zunächst mit Faustschlägen traktiert. Als der Mann zu ...

