LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde ein Mann beim Frühstücken bestohlen. Der 49-Jährige hielt sich am Montagmorgen in einer Ferienwohnung auf. Während er in der Küche beschäftigt war, stieg ein Einbrecher über ein offenes Fenster in das Schlafzimmer ein. Der Mieter wurde auf den Täter aufmerksam und verfolgte ihn bis vor das Haus. Hier drohte ihm der Dieb mit einem spitzen Gegenstand. So gelang dem Unbekannten die Flucht. Der Einbrecher stahl Zigaretten, Parfüm und eine ...

mehr