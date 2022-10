LPI-EF: Katalysator gestohlen

Erfurt (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Kulturzentrum in Erfurt-Ilversgehofen einzubrechen. Dazu hebelte er an einem Fenster des verglasten Vorbaus des Wohn- und Geschäftshauses. Ein Zeuge wurde auf das Treiben des Einbrechers aufmerksam und vertrieb ihn. Wie hoch der verursachte Schaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die ...

