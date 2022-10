LPI-EF: 12-jähriger Mohammed Hamza Schubert vermisst

Landkreis Sömmerda (ots) - In Elxleben a. d. Gera entwendeten Unbekannte einen Audi S3. Wie der Geschädigte am Dienstag der Polizei mitteilte, hatte er das Fahrzeug über mehrere Tage hinweg am Straßenrand geparkt. Der Audi hatte einen Wert von über 20.000 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

