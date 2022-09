LPI-EF: Einbruch in Kfz Betrieb

Erfurt (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Velo gegen 10:00 Uhr auf der Eislebener Straße in Richtung Magdeburger Allee. An einer Supermarktausfahrt wurde der Mann von einer 58-jährigen Toyota-Fahrerin übersehen, als diese gerade auf die Eislebener Straße auffahren wollte. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und ...

