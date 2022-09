Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 41-jähriger Erfurter vermisst

Erfurt (ots)

Seit Sonntagmorgen wird der 41-jährige Daniel Mikoleit aus Erfurt vermisst. Er hielt sich bis 25.09.2022 mit Freunden in der Region Chiemsee-Alpenland auf. Anschließend verließ Daniel Mikoleit mit einem grauen VW Passat, amtliches Kennzeichen EF-TG 29, seinen Urlaubsort in Bayern in Richtung Erfurt. Hier kam er allerdings bis dato nicht an.

Daniel Mikoleit ist circa 180 bis 185 cm groß. Bekleidet ist er mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Strickjacke, blauer Jacke, dunkelblauer Jeans und grünen Schuhen mit orangefarbener Sohle (siehe Foto).

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Wer hat Daniel Mikoleit seit seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Kripo Erfurt (0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (DS)

