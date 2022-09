Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Kindertagesstätten

Erfurt (ots)

Einbrecher schlugen am Wochenende gleich zweimal in Erfurter Kindertagesstätten zu. In der Andreasvorstadt beschädigten die Täter an einer Kita gewaltsam ein Fenster und drangen in das Objekt ein. Anschließend entwendeten sie aus einem Büro eine leere Spendendose und zwei Schlüssel. Im Stadtteil Krämpfervorstadt gingen die Täter ähnlich vor und gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude, um im Anschluss Spinde und Türen aufzubrechen. Zu ihrer Beute gehörte hier ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. In beiden Fällen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von insgesamt über 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm Anzeigen auf. (DS)

