LPI-EF: Kind schwer verletzt

Sömmerda (ots) - Nachdem bereits am frühen Donnerstagmorgen in Sömmerda ein Gebäude auf einem alten Bahngelände in Flammen stand, musste die Feuerwehr am Freitag erneut zu dem Grundstück ausrücken. Gegen 03:30 Uhr wurde wiederholt ein Feuer in dem Haus mitgeteilt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 06:00 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine unbekannte Person den Dachstuhl in Brand gesetzt. Da es sich bei dem Gebäude um eine ältere Baracke ...

