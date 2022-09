Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Baumarkt

Sömmerda (ots)

Unbekannte hatten es auf einen Baumarkt in Sömmerda abgesehen. Dazu schnitten sie im Tatzeitraum von Samstag zu Montag den Außenzaun auf, um sich Zutritt zu dem Gelände zu verschaffen. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings verursachten sie an dem Zaunfeld einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell