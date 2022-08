Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Diebstahl und EC-Kartenbetrug

Erfurt (ots)

Am 30.05.2022 gegen 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem Supermarkt in Elxleben an der Gera aus einer Handtasche, welche sich in einem Einkaufswagen befand, eine Geldbörse. Kurze Zeit später hoben die hier abgebildeten Personen mit einer aus der Geldbörse stammenden EC-Karte 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Elxleben ab. Wer kennt die hier abgebildeten Täter und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24316) unter Angabe der Vorgangsnummer 0127929 entgegen. (DS)

