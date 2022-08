Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach Diebstahl und versuchtem Kreditkartenbetrug

Sömmerda/Erfurt (ots)

Am 22.05.2022 stahlen unbekannte Täter aus einem Auto in Sömmerda eine Geldbörse. Anschließend versuchte der hier abgebildete Mann mit einer aus dieser Geldbörse stammenden Kreditkarte 500 Euro an einem Geldautomaten in Sömmerda abzuheben. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602 oder -24317) unter Angabe der Vorgangsnummer 0123105 entgegen. (DS)

