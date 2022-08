Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtkontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer Rotlichtkontrolle wollten Polizeibeamte Montagmorgen in der Talstraße einen 34-jährigen Transporter-Fahrer kontrollieren. Als ein Polizist den Mann zum Anhalten aufforderte, gab dieser Gas und fuhr einfach weiter. In der Nordhäuser Straße stellte der 34-Jährige sein Auto ab und flüchtete zu Fuß in einen Hinterhof. Dort versteckte er sich, konnte aber wenig später durch die Beamten gefasst werden. Wie sich herausstellte, stand der 34-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme erwarten ihn nun mehrere Anzeigen, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (DS)

