LPI-EF: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots) - Eine 83-jährige Dame erschien am Montag bei der Erfurter Polizei und teilte mit, dass sie Anfang August Opfer von Trickbetrügern wurde. Diese hatten ihr am Telefon einen Geldgewinn von knapp 40.000 Euro in Aussicht gestellt. Um diesen zu erhalten, sollte die Frau anfallende Gebühren in Höhe von 1.000 Euro vorstrecken. Die 83-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab das Geld anschließend einer ...

