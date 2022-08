Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung eskaliert

Erfurt (ots)

Zwei Männer gerieten am Mittwochabend gegen 22:40 Uhr auf dem Erfurter Anger in Streit. Als der 18-jährige Täter auf sein Opfer mit Fäusten einschlug, ging ein 23-jähriger Mann dazwischen. Der 18-Jährige zog daraufhin ein Messer und attackierte beide Männer. Einer von ihnen erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei stellte den Täter im Rahmen der Fahndung. Dieser hatte sich zwischenzeitlich selbst leichte Verletzungen zugefügt. Der betrunkene und unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei konnte bei dem Mann das Messer sowie eine kleine Menge Drogen auffinden und beschlagnahmen. Das leicht verletzte Opfer war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Da bisher keine Erkenntnisse zu diesem vorliegen, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0189787 entgegen. (JN)

