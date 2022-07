LPI-EF: Fahrradfahrer festgenommen

Erfurt (ots) - Die Polizei wurde am Montagvormittag in die Stauffenbergallee von Erfurt gerufen. Ein Mann hatte sich widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung verschafft und nutzte diese, ohne Miete zu bezahlen. Wie sich vor Ort herausstellte, war er über eine offene Balkontür in die Wohnung gelangt. Neben dem ungebetenen Gast stießen die Beamten in der Wohnung auf verschiedene Drogen und ein neuwertiges Pedelec der Marke Cube. Die Drogen und das Fahrrad wurden von der ...

mehr