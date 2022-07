Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebestrio gestellt

Erfurt (ots)

Einem Ladendetektiv gelang es am Mittwochnachmittag in Linderbach, gleich drei Ladendiebe zu stellen. Die drei Männer im Alter von 22 Jahren hatten in einem Supermarkt Kleidung und Schuhe im Wert von fast 230 Euro angezogen bzw. an sich genommen. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter des Marktes hielt das Trio auf und verständigte die Polizei. Neben einem einjährigen Hausverbot wurde gegen alle drei Männer Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. (JN)

