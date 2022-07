LPI-EF: Polizeimotorrad beendet Flucht

Sömmerda (ots) - Gleich doppeltes Pech hatte Dienstagmittag ein 37-jähriger Mann in Sömmerda. In der August-Bebel-Straße war er in die Arme einer Polizeistreife gelaufen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vor, sodass er von den Beamten festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen stießen die Beamten außerdem auf eine kleine Menge Drogen. Auf seinem Weg in ein Thüringer Gefängnis hatte er somit noch eine Strafanzeige wegen ...

