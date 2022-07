LPI-EF: Ungebetene Schwimmbadgäste

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag herrschte in der Parklücke eines 43-jähriges Mannes in Erfurt gähnende Leere. Er hatte seinen Audi vier Tage zuvor auf einem Parkplatz in der Straße "Unter der Warthe" abgestellt. Unbekannte Täter machten sich vermutlich das verbaute Keyless-Go System des Autos zunutze und stahlen es. Der 17 Jahre alte Wagen hatte einen Wert von 7.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Audi eingeleitet. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

