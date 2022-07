LPI-EF: Unsichere Fahrweise überführt 23-Jährigen

Erfurt (ots) - Die Erfurter Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 23-jährigen Mann. Dieser hatte sich am Mittwoch gegen 03:15 Uhr auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Lowetscher Straße aufgehalten. Dort brannte er Papier an. In der Folge geriet die Markise des darunterliegenden Balkons in Brand. Dadurch verrußte der Balkon. Mobiliar sowie Pflanzen wurden zerstört. Der Schaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Der ...

mehr