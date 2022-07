LPI-EF: Graffiti-Schmierereien

Erfurt (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 21:15 Uhr im Bereich des Ilversgehofener Platzes zu einer Schlägerei. Hierbei griffen vier männliche Täter zwei andere Männer an und verletzten diese leicht. Eine namentlich unbekannte Zeugin sprach Beamte eines vorbeifahrenden Einsatzfahrzeuges an und schilderte das Geschehen. Die beiden Verletzten, die sich bereits vom Ereignisort entfernt hatten, konnten daraufhin in Tatortnähe angetroffen werden. Aufgrund ihrer Aussage ...

mehr