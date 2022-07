Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Johannesvorstadt in Erfurt ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem 10-jährigen Mädchen. Im Bereich einer Ampelanlage wurde das Kind durch den Bus erfasst und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Es wurde zur weiteren Behandlung in eine Erfurter Klinik verbracht. Neben Polizeibeamten der Inspektionsdienste Süd und Nord waren Rettungskräfte, Kameraden der Feuerwehr sowie ein Sachverständiger im Einsatz. Es wurden umfangreiche Maßnahmen zur Ermittlung der Unfallursache eingeleitet, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt andauern. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell