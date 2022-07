Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrug mit Kurznachrichten

Erfurt (ots)

Gleich zweimal waren Telefontrickbetrüger in Erfurt mit einer WhatsApp-Betrugsmasche erfolgreich. Von Freitag auf Samstag brachten sie einen 69-Jährigen dazu, über 2.500 Euro zu überweisen. Über den Messenger-Dienst WhatsApp erhielt der Mann eine Nachricht von seiner angeblichen Tochter. Diese bat ihn um die Überweisung von Geld. Der fürsorgliche Herr kam dem Wunsch nach. Wenig später flog der Betrug auf. Das gleiche Schicksal ereilte Montagvormittag eine 75-Jährige. Sie erhielt eine Nachricht, in der sich die Täter als ihr Sohn ausgaben. Am Ende überwies die Dame knapp 3.000 Euro. Die Polizei warnt davor, Geld auf unbekannte Konten zu überweisen. In den meisten Fällen ist eine nachträgliche Rückbuchung nicht mehr möglich und das Geld ist weg. (DS)

