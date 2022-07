LPI-EF: Zeugenaufruf nach Graffiti-Schmiererei

Erfurt (ots) - Am Sonntagabend kam es an der Tankstelle in Erfurt-Stotternheim aus bisher ungeklärter Ursache zu einer familiären Streitigkeit. Ein Mitarbeiter der Tankstelle versuchte sich engagiert zu zeigen und wollte den Streit schlichten. In der Folge wurde der Mitarbeiter jedoch durch den aggressiven Familienvater mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als der Täter ...

