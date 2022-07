Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach ausländerfeindlichem Angriff gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr griffen im Bereich der Erfurter Vilnius-Passage zwei männliche Personen einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an. Eine dieser Personen warf eine Flasche auf das Einsatzfahrzeug. Als ihn der syrische Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes daraufhin zur Rede stellen wollte, kam es zu ausländerfeindlichen Beleidigungen durch beide. In der weiteren Folge schlugen und traten beide auf ihn ein. Der verletzte Mitarbeiter konnte sich in sein Fahrzeug retten und die Polizei verständigen. Die beiden männlichen Täter, die durch eine weibliche Person begleitet wurden, entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste sich in medizinische Behandlung begeben. Für mögliche Zeugenhinweise wenden Sie sich bitte unter der Vorgangsnummer ST/0159275/2022 an den Inspektionsdienst Erfurt Nord (0361/78400).

