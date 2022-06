Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Telefontrickbetrug

Erfurt (ots)

Ein 25-Jähriger wurde in Erfurt von Montag auf Dienstag mehrfach von verschiedenen unbekannten Personen angerufen. Diese gaben sich als Mitarbeiter von Europol aus und gaukelten ihrem Opfer vor, in Schmuggel- und Schwarzgeldgeschäfte verwickelt zu sein. Zur Abmilderung einer Strafe forderten sie Guthabenkarten im Wert von über 2.500 Euro. Der 25-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab die Codes an die Betrüger. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell