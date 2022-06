Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch am helllichten Tag

Erfurt (ots)

Montagmittag staunte eine 65-jährige Frau im Erfurter Stadtteil Rieth nicht schlecht, als plötzlich ein Einbrecher in ihrer Wohnung stand. Der unbekannte Mann überstieg die Balkonbrüstung der Erdgeschosswohnung. Anschließend hebelte er die Balkontür auf. Durch den Lärm wurde die Dame in ihrer Mittagsruhe gestört. Die Frau schaute nach dem Rechten und traf dabei im Flur auf den Einbrecher. Als der Täter die Mieterin erblickte, trat er unverzüglich die Flucht an. Er ließ die 65-Jährige mit dem Schrecken und einer beschädigten Balkontür zurück. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell