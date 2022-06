LPI-EF: Mann niedergeschlagen

Erfurt (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Erfurter Schule in der Wartburgstraße ein. Nachdem die Täter an einer Tür scheiterten, gelangten sie schließlich über ein Fenster in das Schulgebäude. Im Lehrerzimmer brachen sie sämtliche Schränke auf und durchwühlten diese. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm am Tatort ihre Arbeit auf und sicherte ...

