LPI-EF: Betrüger gehen leer aus

Erfurt (ots) - Eine 42-jährige Frau erschien am Dienstag auf dem Polizeirevier in Erfurt-Nord. Dort brachte sie den Diebstahl ihres Quads zur Anzeige. Die Frau hatte ihr rotes Gefährt in der Nordstraße geparkt, als sich Diebe daran in der Zeit vom 20.06.2022, 21:00 Uhr bis 21.06.2022, 07:00 Uhr, vergriffen. Das Quad hat einen Wert von 1.200 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

