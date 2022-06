Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großwildjäger unterwegs

Erfurt (ots)

Ein Fahrzeugbesitzer staunte nicht schlecht, als er am späten Samstagabend zurück zu seinem Fahrzeug, das im Bereich Boyneburgufer abgestellt war, kam. Unbekannte Täter hatten vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag die hochwertige Zierfigur der Motorhaube des Jaguars entwendet. Am Fahrzeug entstand Schaden in fast vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten sich an unten genannte Polizeidienststelle zu wenden. (TH)

