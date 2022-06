LPI-EF: Durstiger Dieb

London (ots/PRNewswire) - - In einer unsicheren Welt erforscht die Kampagne „Vision 2045" der TBD Media Group die Strategien der Unternehmen, die die Welt von morgen gestalten Die Innovation treibt den Wandel mit hohem Tempo voran. In einer Welt, die von Kovid, Konflikten und Klimawandel geprägt ist, kann es schwierig sein zu erraten, was im nächsten Monat ...

mehr